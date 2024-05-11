سرقة هواتف وتكاتك.. القبض على 4 لصوص بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة من العاصمة.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – مشغولات ذهبية) من داخل شقتين بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بسرقة هاتف محمول من (إحدى السيدات) حال سيرها بدائرة القسم، واعترف بارتكابه (2) واقعة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهما بسرقة (مركبة "توك توك") حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة - كمية من مخدر الآيس) واعترفا ببيعها لعميلهما "سيىء النية" تم ضبطه والدراجة المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.