«تعليم البحيرة»: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

انتظمت امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية الفنية بتعليم البحيرة، اليوم السبت الموافق 11 مايو لعام 2024.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن جميع الامتحانات تجري وفقًا للجدول المحدد وتسود حالة من النظام والالتزام، مشيرًا إلي إنه يؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحاني مادتي الدراسات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، أما تلاميذ الصف الخامس، فيقومون بأداء امتحاني مادتي العلوم والمهارات، ويؤدى تلاميذ الصف السادس امتحاني مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات، حيث يبلغ عدد الطلاب المشتركين في هذه الصفوف الثلاثة (الرابع والخامس والسادس) 468,529 تلميذ وتلميذة.

أيضًا، يؤدى طلاب الصف الأول الاعدادي امتحاني مادتي العلم والتربية الدينية، بينما يقوم طلاب الصف الثاني الاعدادي بأداء امتحاني مادتي الجبر والاحصاء والحاسب الآلي، يصل إجمالي عدد الطلاب المشتركين في الصفين الأول والثاني الاعدادي إلى 279,447 طالب وطالبة.

في نفس السياق، بدأت أيضًا اليوم الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في التعليم الثانوي الفني بالبحيرة، يشمل ذلك الصفوف الأول والثاني بنظام ثلاث سنوات، والصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني بنظام خمس سنوات. يشترك في هذه الامتحانات 116,242 طالب وطالبة في المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية.

وأكد يوسف الديب، وكيل الوزارة، أن جميع اللجان في المحافظة تلتزم بتطبيق التعليمات والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، وتوفر اللجان أجواء مناسبة، بما في ذلك التهوية والإضاءة الجيدة، وتهدف إلى تسهيل سير الامتحانات للطلاب، تم أيضًا التأكيد على عدم اصطحاب الطلاب لأي أجهزة محمولة داخل اللجان.