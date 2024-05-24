فريق بحث لضبط سفاح قتل عددا من الضحايا بالإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة

الجمعة 24/مايو/2024 - 09:41 م

شكلت أجهزة الأمن فريق بحث لضبط سفاح قتل عددا من الضحايا (جار حصرهم)، بينهم فتاتين، وألقى جثتيهما على طرق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية

وتبحث أجهزة الأمن عن المتهم وتم إرسال عدد من الماموريات لمداهمة عدة مناطق .

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية على جثة ملقاة على جانب طريق صحراوي، وثانية في مكان مشابه بمحافظة بورسعيد.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب مقيم بمحافظة الإسكندرية، قتل ضحاياه داخل شقة في “كومبوند شهير” بمنطقة التجمع الخامس، ويقف وراء وقائع أخرى مشابهة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.