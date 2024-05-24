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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فريق بحث لضبط سفاح قتل عددا من الضحايا بالإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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شكلت أجهزة الأمن فريق بحث لضبط سفاح قتل عددا من الضحايا (جار حصرهم)، بينهم فتاتين، وألقى جثتيهما على طرق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية

وتبحث أجهزة الأمن عن المتهم وتم إرسال عدد من الماموريات لمداهمة عدة مناطق .

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية على جثة ملقاة على جانب طريق صحراوي، وثانية في مكان مشابه بمحافظة بورسعيد.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب مقيم بمحافظة الإسكندرية، قتل ضحاياه داخل شقة في “كومبوند شهير” بمنطقة التجمع الخامس، ويقف وراء وقائع أخرى مشابهة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

سفاح قتل فريق بحث الضحايا بالإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة