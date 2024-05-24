ضبط المتهم بالتحرش بطالب داخل محل أحذية في الشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب محل أحذية المتهم بالتحرش بطالب يعمل لديه داخل المحل ملكه بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

تلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طالب يفيد بتعرضه للتحرش من قبل مالك محل أحذية كائن بدائرة القسم، وأفاد المبلغ بأنه يعمل لدي المتهم وأثناء تواجده داخل المحل حاول مالكه ملامسة أجزاء حساسة من جسده بغرض إثارته جنسيا، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.