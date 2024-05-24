ads
الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بالتحرش بطالب داخل محل أحذية في الشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب محل أحذية المتهم بالتحرش بطالب يعمل لديه داخل المحل ملكه بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

تلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طالب يفيد بتعرضه للتحرش من قبل مالك محل أحذية كائن بدائرة القسم، وأفاد المبلغ بأنه يعمل لدي المتهم وأثناء تواجده داخل المحل حاول مالكه ملامسة أجزاء حساسة من جسده بغرض إثارته جنسيا، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أجهزة الأمن اتخاذ كافه الاجراءات الأمنية بمديرية أمن الجيزة المتهم بالتحرش النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة صاحب محل ضبط صاحب محل قسم شرطة أول الشيخ قسم شرطة أول الشيخ زايد مديرية امن الجيزة مباشرة التحقيقات