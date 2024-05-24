بينها الفيلم السعودي "نورة".. مهرجان كان يعلن جوائز مسابقة "نظرة ما"

كشف مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77 عن جوائز مسابقة “نظرة ما”، ثاني أكبر أقسام المهرجان الفرنسي بعد المسابقة الرسمية، وشهد جائزة عربية للفيلم السعودي “نورة” للمخرج توفيق الزايدي.

وتوجت لجنة تحكيم مسابقة “نظرة ما”، التي ترأسها المخرج الكندي زافييه دولان، فيلم الدراما الصيني "Black Dog" للمخرج غوان هو، بجائزة أفضل فيلم، فيما حاز فيلم “The Story of Souleymane” للمخرج بوريس لوجكين، على جائزتين.

القائمة الكاملة لجوائز مسابقة “نظرة ما”

أفضل فيلم

Black Dog

جائزة لجنة التحكيم

The Story of Souleymane

أفضل مخرج

روبرتو مانفريني - The Damned

رانجانو نيوني - On Becoming a Guinea Fowl

جوائز التمثيل

أنسويا سينجوبتا - The Shameless

أبو سنغاري - The Story of Souleymane

جائزة الشباب

Vingt Dieux - لويز كورفوازييه

تنويه خاص

نورة - توفيق الزايدي.