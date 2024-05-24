بينها الفيلم السعودي "نورة".. مهرجان كان يعلن جوائز مسابقة "نظرة ما"

كشف مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77 عن جوائز مسابقة “نظرة ما”، ثاني أكبر أقسام المهرجان الفرنسي بعد المسابقة الرسمية، وشهد جائزة عربية للفيلم السعودي “نورة” للمخرج توفيق الزايدي.
وتوجت لجنة تحكيم مسابقة “نظرة ما”، التي ترأسها المخرج الكندي زافييه دولان، فيلم الدراما الصيني "Black Dog" للمخرج غوان هو، بجائزة أفضل فيلم، فيما حاز فيلم “The Story of Souleymane” للمخرج بوريس لوجكين، على جائزتين.
القائمة الكاملة لجوائز مسابقة “نظرة ما”
أفضل فيلم
Black Dog
جائزة لجنة التحكيم
The Story of Souleymane
أفضل مخرج
روبرتو مانفريني - The Damned
رانجانو نيوني - On Becoming a Guinea Fowl
جوائز التمثيل
أنسويا سينجوبتا - The Shameless
أبو سنغاري - The Story of Souleymane
جائزة الشباب
Vingt Dieux - لويز كورفوازييه
تنويه خاص
نورة - توفيق الزايدي.