"الأسقفية" تودع القس عادل توما: سيحوّل حزن الفراق إلى فرح في السماء

صلى اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجيلكانية، خدمة شكر لحياة القس الراحل عادل توما، بمشاركة قساوسة الكنيسة الأسقفية.

شارك رئيس الأساقفة مصليًا: الروح القدس المعزي هو الذي سيعطينا كل تعزيه نحتاج إليها، نشكر الله لأن أعطانا خادمهُ القس عادل ليحيا بيننا ويلمس حياتنا بحضور الله المُحب، مستكملاً: لأن حب الله له يفوق كل محبتنا جميعاً فهو سيحول الموت لفجر حياة جديدة ويعزينا محولاً حزن الفراق إلى فرح السماء.

يذكر أن القس عادل توما خدم بمركز الرعاية الأسقفية (ابيسكوكير) في القاهرة، من ثم التحق بكلية اللاهوت الأسقفية وفي هذه الأثناء كان يعمل مدير للمركز الاجتماعي الأسقفي بعين شمس، وبعد أن أنهى دراسته اللاهوتية، خدم بكنيسة المخلص بالسويس كخادم علماني، ثم رُسم شماسًا في الكنيسة لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك رُسم قسًا بكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية، وفي عام ٢٠١٩ إنتقل إلى كنيسة السويس ليصبح راعي لها.