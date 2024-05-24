ads
الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لخلافات أسرية.. خمسينى ينهي حياة زوجته طعنا في المنيرة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهي خمسيني، حياة زوجته طعنا بسلاح أبيض "سكين"، في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات أسرية داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بوقوع جريمة قتل داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في عقدها الخامس بها آثار طعن بسلاح أبيض وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها 50 سنة، بسبب خلافات أسرية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بطعن زوجته بسلاح أبيض سكين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إشارة من غرفة عمليات النجدة إرتكاب الواقعة أجهزة الأمن العثور على جثة ربة منزل العثور على جثة المنيرة الغربية المنيرة الغربية بالجيزة النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة بسبب خلافات اسرية خلافات أسرية رئيس مباحث داخل شقتهم طعنا بسلاح أبيض طعن زوجته قسم شرطة المنيرة الغربية في مشاجرة قتل مديرية امن الجيزة ينهي حياة زوجته