"الإحصاء": ارتفاع واردات الدولة من التبع وانخفاض الشاى في فبراير 2024

كشفت أحدث نشرة للتجارة الخارجية لشهر فبراير 2024، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن ارتفاع واردات الدولة من التبع وورق الدخان حيث سجل في فبراير 2024 ، 3.5 مليون دولار مقابل 3.427مليون دولار بمقدار ارتفاع قدره 43 الف دولار، كما ارتفع استيراد الدولة من السمسم في فبراير 2024 حيث سجل 12 مليون دولار مقابل 9.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بزيادة قدرها 2.600 مليون دولار.

وأشارت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع واردات الدولة من القمح في فبراير عام 2024 وسجلت 338 مليون دولار مقابل 215.5 مليون دولار في نفس التوقيت من العام الماضى بزيادة قدرها 122 مليون دولار ، كما ارتفعت واردات الدولة من الذرة وسجل 153.600 مليون دولار في فبراير 2024 مقابل 140 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بزيادة قدرها 12 مليون دولار.

ولفتت النشرة ، إلى أنه تراجع استيراد الدولة من الشاى في فبراير عام 2024 حيث بلغ 14 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار في نفس التوقيت من عام 2023 بانخفاض قدرة 12 مليون دولار، كما تراجع استيراد مصر من اللحوم في فبراير عام 2024 ، حيث سجل 82 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار بانخفاض قدرة 13 مليون دولار، وكذا انخفض استيراد الدولة من الأبقار والجاموس الحية حيث بلغ 4 مليون دولار في فبراير 2024 مقابل 6 مليون دولار في نفس التوقيت من العام الماضى بانخفاض قدرة 2 مليون دولار.

كما أشارت النشرة الى اكبر 5 دول تستورد منهم الدولة طبقا للاصناف في فبراير عام 2024، حيت تاتى دولة الصين في المقدمة وقد تراجع استراد الدولة منها بنسبة 6.6 % ،وتسجل 899.6 مليون دولار في فبراير عام 2024 مقابل 963 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2023،.

واشار الجهاز ان اهم الواردات التى استورتها الدولة من الصين ، الات واجهزة كهربائية واجزاؤها وسجلت 195 مليون دولار ، ومراجل والات واجهزة الية واجزاؤها بقيمة 135 مليون دولار وحديد وصلب فولاذ 79 مليون دولار ، وسيارات وجرارات ودراجات واجزاؤها بقيمة 57 مليون دولار ومنتجات كيماوية عضوية بمقدار 57 مليون دولار.

وتأتى دولة المانيا في المرتبة الثانية في شهر فبراير عام 2024، للدول التى تستورد منها الدولة حيث سجل 453 مليون دولار مقابل 262 مليون دولار في فبراير عام 2023 بزيادة قدرها 73 % .

واشارت النشرة الى انه من اهم السلع التى استوردتها الدولة في فبراير عام 2024 من المانيا ، مراجل والات واجهزة الية واجزاؤها بمقدار 214 مليون دولار ، وسيارات وجرارات ودرحات واجزاؤها بمقداتر 67 مليون دولار ، ومنتجات الصيدلة بمقدار 47 مليون دولار والات واجهزة كهربائية بمقدار 31 مليون دولاتر ولدائن ومصنوعاتها بمقدار 20 مليون دولار.

كما وادت واردات الدولة من روسيا في فبراير عام 2024 ، وسجلت 433 مليون دولار مقابل 299 مليون دولار في فبراير 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 45 %، ومن اهم السلع التى استوردتها الدولة حبوب بمقدار 266 مليون دولار وحديد وصلب 68 مليون دولار وشحوم وزيزت نباتية وحيوانية بمقدار 39 مليون دولار.

اما السعودية فقد ارتفعت واردات الدولة منها في فبراير عام 2024 بمقدار 17 % وسجلت 429 مليون دولار مقابل 366 مليون دولار، وكانت من اهم السلع التى استوردتها الدولة منها الوقود وزيوت معدنية بمقدار 262 مليون دولار.

كما استوردت الدولة من امريكا في فبراير عام 2024 بمقدار 379 مليون دولار مقابل 466 مليون دولار في نفس التوقيت من العام الماضى بنسبة انخفاض قدرها 19 %.