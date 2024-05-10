نائب محافظ البحيرة تعتمد عددا من المخططات التفصيلية لـ 6 قرى بنطاق 4 مراكز

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 6 قرى بنطاق 4 مراكز، في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

واعتمدت المخطط التفصيلي لقريتى الملقه التابعة للوحدة المحلية لقرية زهرة وقرية التمامه التابعة للوحدة المحليه لقرية منشأة بولين بكفر الوار، المخطط التفصيلي لقريتى فرنوى التابعة للوحدة المحلية لمحلة فرنوى وقرية أم حكيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة بشر بشبراخيت، المخطط التفصيلي لقرية الحرفه التابعة للوحدة المحلية لقرية بركة غطاس بأبو حمص، المخطط التفصيلي لقرية منشأة ثروت التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية بمركز أبوالمطامير.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه جرى التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وجرى البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام، مشيرةً إلى أنه قد جرى التنسيق مع الوحدات المحلية المختصة وجرى إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.