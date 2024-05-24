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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العدد الأسبوعي

نبيل معلول يقود الكويت لحصد لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه

نبيل معلول
نبيل معلول
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قاد المدير الفني التونسي نبيل معلول، فريق الكرة الأول بنادي الكويت، لحصد لقب الدوري الكويتي للمرة 19 في تاريخ النادي، قبل جولة من نهاية المسابقة.

حقق الكويت اللقب عقب الفوز على القادسية بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، بالجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الكويتي الممتاز .

ضمن فريق الكويت حصد اللقب بعدما حافظ على فارق النقاط السبع بينه وبين العربي صاحب الوصافة، وذلك قبل جولة من النهاية.

ويلاقي الكويت نظيره العربي، في الجولة الأخيرة من المسابقة، بحثا عن زيادة فارق النقاط من الوصيف.

ويعد هذا اللقب الثاني لمعلول مع الكويت هذا الموسم، عدما قاد الفريق حصد لقب السوبر الكويتي.

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