شاهد.. عائشة بن أحمد تكشف أسباب عدم ارتباطها

حققت الفنانة عائشة بن أحمد نجاحا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، وأشاد الجمهور بدورها في مسلسل بدون سابق إنذار، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

وكشفت عائشة بن أحمد خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، أسباب عدم زواجها، وهي أنها تخاف من الحب والارتباط، حيث تخشى فشل العلاقات والتعرض للأذى النفسي، قائلة “ممكن أحارب لأي حاجة ما عدا الحب، قافلة الباب ومش بدي فرصة، والمشكلة فيا أنا لأني بخاف زيادة عن اللزوم، وملقتش اللي يكسر الخوف ده عندي ده”.

وأضافت، “بقالي 10 سنين في مصر بشتغل بس، معنديش حياة اجتماعية لكن ناوية أواجه ده”