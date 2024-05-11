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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

عبير عبد المنعم مديرًا لإدارة الإنتاج الحيواني بـ"زراعة البحيرة"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أصدر المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، القرار رقم 219 بتاريخ 9/5/2024، بتكليف  المهندسة عبير عبد المنعم هاشم ، بالدرجة الأولى تخصصى زراعى، بتسيير أعمال مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية لحين العرض على السلطة المختصة.

ويأتى ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى محضر لجنة تقيم المتقدمين لتسيير العمل لوظيفة إشرافية بتاريخ 9/5/2024 ولصالح العمل وموافقتنا، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.

البحيرة زراعة البحيرة تسيير أعمال الإنتاج الحيواني وزارة الزراعة