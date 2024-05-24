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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئاسة الفلسطينية: قرارات محكمة العدل تمثل إجماعا دوليا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية
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رحبت الرئاسة الفلسطينية، بقرارات محكمة العدل الدولية وتطالب بإلزام إسرائيل تنفيذها بشكل فوري.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعا دوليا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وكانت أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بفتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة، أنه للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.

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