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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 15 شخصا بسبب الفيضانات فى 3 أقاليم أفغانية

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لقى 15 شخصا مصرعهم، بينهم نساء وأطفال، جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت أقاليم "فارياب" و"سار إي بول" و"بغلان" الأفغانية مؤخرا.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية في نسختها الإنجليزية اليوم الجمعة أن الفيضانات ألحقت الضرر بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتسببت في نفوق الآلاف من رؤوس الماشية وتدمير آلاف المنازل.

وقال المتحدث باسم محافظ إقليم "فارياب"، عصمت الله مرادي، إنه وفقا للإحصائيات الأولية، لقى ثمانية أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت الإقليم أمس الأول الأربعاء، في حين لايزال عدد آخر في عداد المفقودين.

بدوره، قال المتحدث باسم حاكم إقليم "سار إي بول"، حبيب الله مسرور، إن الفيضانات التي اجتاحت الإقليم مؤخرا أودت بحياة خمسة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم نساء وأطفال، وتسببت في تدمير 150 منزلا ومئات الأفدنة من الأراضي.

الفيضانات المفقودين الأراضي الزراعية