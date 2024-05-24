محكمة العدل الدولية: الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية كارثي



أفاد نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، بضرورة وقف إسرائيل الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بشكل فورى.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة، وفق ماورد بقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ جلسة المحكمة الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.