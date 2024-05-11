دبلوماسي أمريكي: تونس لديها إمكانيات تساعد في تحقيق السلام والأمن في إفريقيا

أكد السفير الأمريكي لدى تونس جوي هود، أن تونس لديها مؤهلات وإمكانيات تساعدها في تثبيت السلام والأمن في قارة إفريقيا.

وقال جوي هود - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية عقب انتهاء مناورات الأسد الإفريقي، اليوم السبت - "إن هذا يدفع القيادة العسكرية الأمريكية إلى المراهنة على القوات المسلحة التونسية؛ للمساهمة في تثبيت السلام والأمن في قارة إفريقيا".

وأضاف "أن مناورات الأسد الإفريقي تؤكد على أن تونس لديها مؤهلات تساهم في أمن إفريقيا، وهذا الأمر يدفعنا إلى المشاركة في مناورات مشتركة ويدفع القيادة العسكرية الأمريكية إلى المراهنة على القوات المسلحة التونسية".

وكانت مناورات الأسد الإفريقي - التي أجريت في تونس بين القوات المسلحة التونسية وعناصر من الجيش الأمريكي - قد اختتمت أمس الجمعة، حيث تضمنت تدريبات على عمليات عسكرية تحاكي سيناريوهات واقعية لتحديات يمكن أن تواجه القوات المسلحة التونسية، كالأعمال الإرهابية والتهديدات القادمة عبر الحدود.