وكيل صحة الإسكندرية: بدء اجتماعات مناقشة خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 

عقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعات مع قيادات مديرية الشئون الصحية ومديري المناطق والإدارات الطبية المختلفة لمناقشة خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية والتي ستعقد خلال أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتم مناقشة خطة كل الادارات للمشاركة بخطة التأمين الطبي لتشمل الخدمات العلاجية والوقائية والرعايات العاجلة للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية.

وأكدت "ندا" على التعاون من أجل تيسير عملية اقتراع كبار السن وذوي الهمم من خلال توفير كراسي متحركة داخل اللجان الانتخابية، والعمل على سهولة العملية الانتخابية لكافة المواطنين.

وجاء ذلك تزامنًا مع خطة وزارة الصحة للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إعداد خطة قومية للتأمين الطبي لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها داخل جمهورية مصر العربية، على مدار 3 أيام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، وبدء عمل غرفة التحكم بوزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية لمتابعة إجراءات التأمين الطبي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التأمين الطبي تقود على رفع درجة الاستعداد والجاهزية، خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية، التي تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين على الطرق، وأمام وداخل اللجان الانتخابية، في الأماكن التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مما يتطلب التخطيط والاستعداد لأي طارئ.