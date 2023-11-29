وكيل تعليم الغربية: بدء توقيع العقود مع معلمي مسابقة 30 ألف معلم بجميع الإدارات

صرح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن تعليم الغربية قد بدأ اليوم إجراءات التعاقدات مع السادة المعلمين المساعدين الذين اجتازوا مسابقة 30 ألف معلم مساعد، من الدفعة الأولى، والذين استوفوا جميع مسوغات التعاقد.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع الإدارات التعليمية العشر، قد بدأت اليوم إجراءات التعاقد مع المعلمين المساعدين الذي اجتازوا المسابقة، واستوفوا مسوغات التعاقد، وتوفير لجان لاستلام أوراق التعاقد ومسوغاتهم للتيسير عليهم.

وقد وجه "حسن"، جميع مديري عموم الإدارات التعليمية، بتقديم كافة التسهيلات للسادة المعلمين المساعدين الجدد، لإنهاء إجراءات التعاقد، مقدما التهنئة لهم، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.

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