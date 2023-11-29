تشريح جثة شاب عثر عليه متوفيا داخل منزله في الشرقية

قررت نيابة أبو كبير في الشرقية، اليوم تشريح جثة شاب عثر عليها في حالة تحلل داخل منزله بناحية شارع سعد زغلول بدائرة المركز وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة أحمد السيد 47 سنة مقيم بناحية شارع سعد زغلول بمركز أبو كبير جثة هامدة داخل منزله.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى كان في مسكنه منذ عدة أيام وتوفى داخل مسكنه ولم يشعر به أحد حتى خرجت الرائحة الكريهة، ليفاجأ الأهالي به متوفيا داخل مسكنه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.