روسيا تجري اختبارات على سفينة صاروخية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بدء مرحلة الاختبارات الحكومية على سفينة صاروخية جديدة من سفن Buyan-M.

وأكدت الخدمة الصحفية للوزارة بدء مرحلة الاختبارات الحكومية على سفينة Naro-Fominsk الصاروخية الجديدة التي طوّرت في إطار المشروع الحكومي 21631 لصالح الجيش، وتم إبلاغ القائد العام لسلاح البحرية ببدء الاختبارات.

وأضاف البيان أنه بعد انتهاء الاختبارات المطلوبة ستنضم السفينة إلى أسطول بحر البلطيق في الجيش، وستعمل كسفينة صاروخية مناوبة في إحدى القواعد التابعة للأسطول.

وتعد "Naro-Fominsk" السفينة رقم 11 التي من نوع Buyan-M التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 21631 لصالح جيشها، وبدأ العمل على تطوير هذه السفينة في فبراير 2018، وتم إنزالها إلى المياه في ديسمبر 2022.

وBuyan-M هي سفن صاروخية، يبلغ طول كل منها 75 مترا، وعرضها 11م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طنا، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة.