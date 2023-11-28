"روساتوم" العالمية تشارك بالمؤتمر الثلاثين للمرأة بالمجال النووي في أسوان

قامت شركة روساتوم، وهي الشركة العالمية الرائدة في التكنولوجيا، برعاية مؤتمر المرأة في المجال النووي (WIN)في دورته الثلاثين، الذي عقد على مدار أربعة أيام مؤخرا في مدينة أسوان ويشكل اهتمام روساتوم بالتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين والابتكار التكنولوجي مثالا ايجابيا يحتذى به للمرأة في الصناعة النووية.

واستضاف المؤتمر 129 مشاركًا من 5 قارات و38 دولة، إلى جانب إتاحة محاضرات افتراضية لـ 15 متحدثا من جميع أنحاء العالم. أظهر هذا الحدث العالمي أهمية مساهمات المرأة في الصناعة النووية ووفر لقادة الصناعة والخبراء منصة لجمع ومناقشة التطورات والتحديات والفرص في القطاع النووي.

ولم يكن هذا الحدث بمثابة الدورة السنوية الثلاثين لمؤتمر WIN Global فحسب، بل كان أيضًا بمثابة المؤتمر الافتتاحي للنسخة الافريقية WiN Africa، وهو أحد أذرع المؤتمر الإقليمية الأكثر نشاطًا.

وكان موضوع المؤتمر هو "المرأة من أجل التنمية المستدامة للتطبيقات النووية والإشعاعية"، وهو ما يتوافق مع التزام روساتوم بمبادئ التنمية المستدامة والتنوع. حضر حفل الافتتاح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور شوكت عبد الرزاق مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، ودومينيك مويلو، رئيس الجمعية العالمية للمرأة في المجال النووي WiN Global، والدكتورة سهير قراعة، رئيس الجمعية الافريقية للمرأة في المجال النووي - WiN Africa. وفي هذا الصدد، كان للمؤتمر عدة أهداف، منها زيارة التقبل المجتمعي للطاقة النووية في الدول الأفريقية وتعزيز أهمية العلوم النووية بين الفتيات في سن مبكرة.

وخلال كلمته بندوة "الطاقة النووية: اللاعب الرئيسي على طريق إزالة الكربون"، سلط مراد أصلانوف، مدير مكتب روساتوم في مصر، الضوء على مجموعة منتجات روساتوم المتنوعة وحلولها، التي تلبي متطلبات السوق المصرية: "هناك عدة أسباب دفعت روساتوم لرعاية هذا المؤتمر الهام، وبالأخص التزامنا بمبادئ التنمية المستدامة ومساعينا لمكافحة التمييز بين الجنسين في بيئة العمل لاسيما في المجال النووي".

وأضاف مراد اصلانوف: "حتى الآن 32٪ من القوى العاملة لدينا على مستوى العالم من النساء، و هذا شيء نفتخر بدعمه. والأكثر من ذلك، نحن نؤمن بأهمية توفير فرص متساوية للنساء والرجال للمساهمة في الاستخدامات الآمنة والسلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية. وهذا المبدأ متأصل في جميع مبادءنا وعملياتنا".

وأوضح أصلانوف أن شركة روساتوم، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة النووية، تفخر بمشاركتها في تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية بمصر. إلا أن تأثير الشركة يمتد إلى ما هو أبعد من الطاقة النووية: "نقدم مجموعة واسعة من المنتجات والحلول للسوق المصرية، بدءًا من الطاقة النووية وطاقة الرياح وتقنيات الهيدروجين إلى المعدات الطبية المتطورة، بما في ذلك المواد المشعة للمجالات الطبية Radio-Pharmaceuticals".

وأكد: "إن رعايتنا لمؤتمر WIN لا تؤكد التزام روساتوم بالتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامنا بدعم أهداف مصر الطموحة".