"مستقبل وطن" بالدقهلية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم "السيسي" في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد أمين تنظيم الحزب المركزية و أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الدقهلية، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض فيلم عن إنجازات الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور النائب عبد الحميد الدمرداش الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالمركزية والنائب محمد المرشدي أمين المحافظة، و الهيئة البرلمانية للحزب بالدقهلية و اعضاء وكوادر حزب مستقبل وطن بالدقهلية.

وقال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب ، أمين التنظيم، عضو مجلس الشيوخ أنه ليوم رائع في حب مصر ونعرب عن كامل تضامنا مع اشقائنا في فلسطين ، فهو مشهد يخترق كافة الأعراف و القوانين الدولية ، وهناك رسالة مهمة أنه لايوجد مغتصب ينجح .

وأضاف أن الحدث اليوم لدعم الزعيم و القائد عبد الفتاح السيسي و من هنا أرى حبا وإحساسا رائعا من خلال هذا الحشد العظيم ، ولن نعدد الإنجازات ولكن يكفي ما حدث و يحدث في سيناء، إن نعمة الأمن وًالأمان غالية جدا ووحدتنا كشعب مصري نعمة عظيمة بمقارنة ما شاهدته من ضحايا غزة ، الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المجالات الشائكة وًالمؤجلة من سنوات وكان يراهن فقط علي الشعب المصري ، وكل مرة نشهد الشعب ينزل بالملايين للشارع لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو حبيب المصريين، نريد أن نترجم هذا الحب لبلدنا من خلال الصندوق الإنتخابي .

وقال النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أري أن محافظة الدقهلية قد حشدت اليوم مليونية و لدي ثلاث رسائل وًمن هنا ابعث رسالة للرئيس و اقول له ان الدقهلية ستكون الاولي في التصويت انا عضو في البرلمان العربي و كل عملنا متابعه تطورات الاحداث في البلدان العربية و لكنني اري رئيس رفض تهجير الشعب الفلسطيني و رفض مساس حدود مصر لذا فنحن وراء الرئيس الذي حمي الامن القومي ، و الان عرفنا ان مصر قوية برئيسها و شعبها و جيشها و الشعب المصري سيرد الجميل في صندوق الانتخابات.

وأوضح النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب أمين شؤون الثقافة و الفنون و الرياضة الدولة و الشعب قائلا محتاجين قائدنا فهو دائما في صف المواطن و صف الدولة و لا يستجيب لاي ضغوط، مهما مرت بلادنا بظروف صعبه وًانا متاكد ان مشاركة محافظة الدقهلية ستكون ساحقه وًسنحقق أرقام قياسية.

وقال الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية أن جند مصر خير أجناد الدنيا ،كما قال رسول الله فيا امة المصطفي قفوا خلف رئيسكم و جددوا العهد ، فواجبنا نحو مصر بلد الامن و الامان هو الوقوف صفا واحدا خلف رئيسنا و لنقف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية فاللهم احفظ مصرنا و رئيسنا.

و أشار القمص بيشوي كامل ممثل الكنيسه المصرية إلي أن الشعب القبطي يحب دولته و ظهر هذا جليا علي مدار الأزمنة فنحن نصلي يوميا لأجل رئيسنا وًلجيش مصر و للشعب المصري ، قبل حكم رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرت مصر بالكثير من الصعاب و اكرمنا الله بالرئيس فلماذا الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ذلك كونه رجل عسكري ،محنك قوي و الذي وضع إستراتيجية و خطة لإنجاز كل شئ خلال الوقت المقرر فلذا فنحن من هنا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديده.

ولفت الكاتب الصحفي بالأهرام أسامه سرايا أن مصر تعرضت لضغوط لتصفية القضية الفلسطينية، و التي حاربنا من أجلها علي مدار الزمان ،و لولا حنكة الرئيس لتمت تصفية القضية الفلسطينية، و مازلت اتذكر في عام ٢٠١٣ عندما انقذ مصر وُمؤسساتها فقد تحرك الرئيس في الوقت المناسب من حرب أهلية فالرئيس لم يجدد قناة السويس فقط بل ربطها بالسكة الحديد ،المصريين، الرئيس لديه أفكار مستقبلية ستنقل مصر نقلة نوعية فنحن نحتاج الرئيس للحفاظ علي بلدنا ونحن في الدقهلية الأكثر وعيا لذا يجب أن نترجم هذا الأمر في الصناديق الإنتخابية.

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IMG-20231126-WA0075

IMG-20231126-WA0061

IMG-20231126-WA0077

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IMG-20231126-WA0057

IMG-20231126-WA0081

IMG-20231126-WA0089

IMG-20231126-WA0071

IMG-20231126-WA0067

IMG-20231126-WA0088

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