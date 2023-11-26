حمادة هلال ناعيا طارق عبدالعزيز: ‏الله يرحمك يا أحن شخص

نعى الفنان حمادة هلال، الراحل طارق عبدالعزيز، الذي لاقي وافته المنية مساء اليوم الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكتب هلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏الله يرحمك يا أحن شخص.. الله يرحمك ياللي بتحب الحق".

وتابع: "الله يرحمك يا صاحبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء إلى أخي وحبيبي طارق عبد العزيز".

وكان مسلسل "أعمل ايه" آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز، الذي عرض في سبتمبر 2022، وتدور أحداثه في اطار درامي اجتماعي، حول قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.

والمسلسل من بطولة الفنانين: خالد الصاوي، وصابرين، وهناء الشوربجي، وطارق عبد العزيز، وندى بسيوني، وهدى الإدريسي، وصبري عبد المنعم، وأحمد والي، ونور إيهاب، وإيمي الجندي، وريهام الشنواني، وأحمد جمال سعيد، ومحمد مهران، وندى بسيوني، وبيلار أحمد سامي، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.