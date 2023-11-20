«مستقبل وطن» يطلق مؤتمرًا حاشدًا دعمًا السيسي في الانتخابات الرئاسية

أطلقت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، بمركز الأزهر للمؤتمرات.

وشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد، أكثر من 2000 شاب وشابة علي مستوى محافظات الجمهورية كافة، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بحضور أعضاء أمانات الشباب بالمحافظة.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينين بقطاع غزة، ثم عرض فيلم تسجيلي، لأهم الإنجازات والمشروعات والمبادرات والفعاليات الشبابية، التى تمت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرض أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، المكتسبات التي حصل عليها الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا دور الشباب وأهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد صاحب الرؤية الوطنية الطموحة التى أعادت لمصر ريادتها على الصعيد العربي وكذلك العالمى.

وأشاد أحمد علاء الدين أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحالة الحراك التي شهدها الحزب خلال الفترة السابقة والحالية، والجهد الذي تم بذله للاستعداد للانتخابات الرئاسية.

وفي سياق أخر، قالت النائبة ماهيتاب عبد الهادي، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية إن ملف تمكين المرأة شهد تقدمًا هائلًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أشار أحمد مجدي بيومي أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، إلى قوة حزب مستقبل وطن على الأرض من خلال قواعد ووحدات حزبية في كل شبر بمصر.

من جانبه ،لفت إبراهيم مجدى، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي تستدعي دعم الرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية.

أما عماد راغب ضيف الله، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، فاستعرض مجهودات الدولة المصرية وخطط التنمية خاصة في المحافظات الحدودية.

كما تحدث أحمد إسماعيل، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، عن الموقف الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي، المتمثل في حماية مقدرات الأمن القومي.

