توجيهات رئاسية لتطوير الجامعة العمالية.. وجبران: ستعود لسابق عهدها

شدد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجامعة العمالية والعودة لسابق عهدها، مبينا أن الدولة تدعم تطوير الجامعة لتحقيق الهدف من وجودها.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الجامعة العمالية يدرس بها 6 آلاف طالب ويتم العمل على تطوير برامجها للاستفادة منها، لافتا إلى أنها تحتاج الآن للتمويل بعد أن وصلت ديونها إلى 450 مليون جنيه.

وتوقع محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أن تكون الجامعة العمالية إحدى الجامعات التكنولوجية قريبا، لافتا إلى أن الجامعة العمالية لها دور مهم في عملية التطوير والتدريب والتأهيل لما تضمه من تخصصات كبرى.

وكشف محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عن أن مستثمر سعودي سيقوم بتطوير الجمالة العمالية، موضحا أن الجامعة تضم تخصصات منها الفندقة ومراقبة الجودة.

وأكد جبران، أهمية وجود الجامعات التكنولوجية داخل مصر في ظل الحاجة إليها خاصة مع العلميات التنموية التي تخوضها الدولة، مشيرا إلى ظهور الذكاء الاصطناعي وما يترتب عليه من إلغاء العديد من الوظائف.

وكشف محمد جبران، أن وزارة العمل أطلقت مشروعات مهنيا لتدريب مليون عامل، مشيرا إلى أهمية تطوير منظومة التدريب لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لاقتحام سوق العمل.

كما أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أهمية الارتقاء بمهارات الشباب للمستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، لافتا إلى أنه سيتم تدريب مليون عامل للدخول في سوق العمل العالمي.

