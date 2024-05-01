"دراسة": احذر من إهمال ضغط الدم يؤثر على صحة العين

أفادت دراسة جديدة لأبحاث العيون أن ارتفاع ضغط الدم لمدة كبيرة، يسبب مخاطر صحية مختلفة في الشعيرات الدموية داخل العين، وذلك وفقا لما نشره موقع Only my health، وتتضمن تلك المخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم ما يلى:

- انتفاخ في الأوعية الدموية بالعين

-نزيف في شبكية العين

-التهاب القرص البصري والجزء الرئيسي من الشبكية

وبسبب أعراض ارتفاع ضغط الدم تظهر الأوعية الدموية في العين رقيقة وتبدأ في الانكماش.

ويجب عند ارتفاع ضغط الدم على العيون وظهورالسكري الحفاظ على صحة العين، وإذا لم يتم الاهتمام والمتابعة من قبل الطبيب المختص مع تنظيم النمط الغذائي والرياضة حتي لايؤدي الي فقد البصر بشكل مستمر، ويمكن أن تساعد المراقبة المنتظمة لضغط الدم والتدخل في الوقت المناسب في منع أو إدارة تطور اضطرابات العين بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وإذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فيجب الحرص الشديد بشأن أمراض العيون، وتابع بشكل دقيق مع الأطباء لتحسين ضغط الدم ومتابعة نسبة السكر في الدم وصحة العين.

كما تلعب اضطرابات نمط الحياة والتمثيل الغذائي دورا فعالا في الصحة العامة للشخص لأنها تؤدي إلى العديد من الأعراض المرضية الأخرى، وأحد أجهزة الجسم التي قد تعاني من تأثيرمباشر بسبب ارتفاع ضغط الدم هي عينيك.