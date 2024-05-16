طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان اللغة العربية داخل ١٢٢٣ لجنة

انطلقت، منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وتستمر حتى الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٢٢.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادة اللغة العربية كفترة أولى، والتربية الدينية، كفترة ثانية.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٠١١٩ طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات فى ١٢٢٣ لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الٰـ35.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الإمتحانات، حيث تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام) للشهادة الإعدادية.