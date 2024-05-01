بحضور نجوم الفن والثقافة.. حفل إطلاق ديوان أنسنة الرؤية للجريفاني "صور"



بحضور اعلامي وفني كبير انطلق حفل تدشين ديوان أنسنة الرؤية للشاعر السعودي ابراهيم الجرفاني وشهد الحفل حضور لمجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم الفنانة نيلي والفنان فاروق فلوكس والفنان سيف عبد الرحمن والفنان احمد عبد العزيز وأحمد شاكر عبد اللطيف، والفنانة ليلى عز العرب والفنان عمرو فهمي والسفير اشرف عقل.

كما شهد الحفل حضورا للدكتور مصطفى الفقي والدكتور حسين عبد البصير والدكتور أحمد تيمور، والدكتور نانسي ابراهيم، والكاتب الصحفي اسلام عفيفي رىيس مجلس إدارة اخبار اليوم، والإعلامي سمير عمر، ومجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء والفنانين التشكيليين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وشهد الحفل الذي قدمته الإعلامية ايمان العقاد حضور المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة والذي يقام حفل اطلاق الديوان على شرفه ووقام الشاعر ابراهيم الجرفاني بتحريمه واعطاء درع التكريم.

كما تم تكريم الفنانة الكبيرة نيلي والتي عبرت عن سعادتها بهذا التكريم الذي يذهب ريعه إلى أعمال الخير، وقد شهد تكريمها احتفاءا كبيرا من الحضور الذين سعدوا بتواجدها، معبيرين عن سعادتهم برؤيتها وهي لا تزال تحتفظ بخفة ظلها التي تعود عليها المشاهد المصري والعربي.

وكرم الفنان فاروق فلوكس الذي القي كلمة عبر من خلالها عن أمانة بهذا التكريم الكبير، موجها الشكر للشاعر السعودي ابراهيم الجريفاني قائلا:" أنا سعيد جدا بهذا التكريم خاصة وأنني وجدت شخص آخر يحب مصر أكثر مني، وأنني لست الوحيد الذي احبها كل هذا الحب، فكل الشكر للشاعر السعودي ابراهيم الجريفاني على هذا الحب وهذا التكريم.



وقال الجريفاني أنه سوف يتم تكريم الفنانة القديرة نيللي والفنان القدير فاروق فلوكس، والمستشار أحمد فهمي الباز الوزير المفوض للشؤون العربية، والمستشار خالد القاضي، والدكتور حسين عبدالبصير عالم الآثار المصري، والدكتورة أماني الموجي، والدكتورة منال رضوان وجامعة عين شمس.

ويقام حفل تدشين الديوان في حفل فني وثقافي إنساني خيري بالتعاونِ مع جمعية أيادي الشفاء لعلاج مرضى قسم الأورام في جامعة عين شمس، حيث سيكون ريع الحفل لصالح العمل الإنساني المجتمعي وهي رسالة الشاعر الإنسانية في حفلات تواقيعه خلال السنوات السبع الماضية، كما يشهد المساء معرضا فنيًا راقيا لسبع فنانات تشكيليات عربيات.

ويشمل ديوان "أنسنة الرؤية" ثلاثة جوانب الأولى منها تسليط الضوء علي ملامح إنسانبة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وواقع التحول من جانب الاهتمام الإنساني بإلانسان السعودي والمقيم في المملكة واعتماد جوانب من الرؤية من خلال الآثار التاريخية القديمة وأيضا آثار السيرة النبوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابع الشاعر السعودي أن الديوان يتناول تسجيل المملكة العربية السعودية لكل هذه المواقع التاريخية في منظمة اليونسكو، كما تناول مملكة تاج التي تم اكتشافها وكانت قائمة قبل نحو 5000 عام وتقع في المنطقة المنطقة الشرقية من المملكة وتتناول فتاة أو أميرة ثاج.

يشار إلي أن ديوان "أنسنة الرؤية" الصادر حديثًا هو الديوان الخامس عشر في مسيرة الشاعر إبراهيم الجريفاني، وجاء التوقيع في القاهرة للعام السابع، حيث أقام العديد من حفلات توقيع في العديد من العواصم العربية وله قبل هذا أربعة عشر ديوانا وترجمة أعماله إلى خمس لغات هي" الفرنسية والإنجليزية والاسبانية والروسية والتركية.