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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. معركة رفح الفاصلة.. نتنياهو يتحدى العالم: سنقضي على كتائب حماس

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 2 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

بتهمة ازدراء العدالة.. تغريم دونالد ترامب وتهديده بالحبس 
معركة رفح الفاصلة.. نتنياهو يتحدى العالم: سنقضي على كتائب حماس
جهود مصرية ودولية للوصول إلى هدنة 
المظاهرات.. دعم فلسطين ليس جريمة
التعبئة الطلابية لوقف إطلاق النار في غزة تتزايد بفرنسا
اشتباكات في حرم جامعة كاليفورنيا وانتشار شرطة مكافحة الشغب
الأجور والسلام.. تظاهرات عيد العمال ترفع مطالب متنوعة في أوروبا
النفوذ الأجنبي.. اعتقال 63 ناشطا في جورجيا بعد قمع مظاهرة للمعارضة
 

ترامب رفح فلسطين غزة