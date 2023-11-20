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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الأنشطة الطلابية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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قدم الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب خلال مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم بمقر الجامعة التهنئة العمداء والوكلاء الكليات والعاملين بإدارة رعاية الشباب بالجامعة بمناسبة حصول جامعة الإسكندرية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الأنشطة الطلابية بعدد ٥٩٠٧ نشاط طلابي خلال العام الأكاديمي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من كل العاملين في هذا المجال الهام الذى يهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم ورفع مستوى الوعي وقيم الولاء والانتماء.
 

وهنأ المجلس الدكتور مهاب عبد الرازق و الدكتورة ميرفت قاسم بمناسبة صدور قرار رئيس جامعة الإسكندرية بقيامهم بتسيير أعمال كليتى التربية الرياضية بنين والصيدلة بالجامعة.

 كما ناقش المجلس المقترح المقدم من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديل المادة ٨٥ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بخصوص حساب المجموع عند ترتيب  الطلاب بالنسبة الكليات التى تطبق نظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

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