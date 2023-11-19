محافظ دمياط تتفقد معامل التميز البحثي في الجامعة

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط معامل التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة.

ويضم المعمل العديد من الوحدات الأحدث عالمياً وهى معمل بحوث استدامة المياه والنظم الزراعية، ومعمل تحليل وجودة الأغذية والأعلافومعمل بحوث التقنية الحيوية الزراعية و معمل بحوث البيولوجيا الجزيئية ومعمل التحليل الطيفي والمعمل المركزي.



وأعربت محافظ دمياط عن أهمية مركز التمويل البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة لممحافظة، ويكون نواه للتعاون مع جامعة دمياط والاستفادة من جامعة دمياط في مختلف الأبحاث العلمية.



وجدير بالذكر أن مركز التميز البحثى في العلوم الزراعية المتقدمة يهدف إلى فحص وتشخيص الأنسجة الحيوانية والنباتية وفحص المواد النانومترية المخلقة المستخدمة في صناعات المغذيات النباتية والحيوانية والمبيدات ومعالجة المياه والكشف عن الإصابات الفيروسية مثل فيروس كورونا وفحص وتشخيص الخلايا والأورام السرطانية وفحص مركبات العقاقير الطبية والمستحلبات.

وكذلك الكشف عن متبقيات المبيدات في الأغذية والأعلاف والمياه وتقدير وتعريف المركبات الفعالة في المستخلصات النباتية وكشف درجة نقاوة الأدوية والعقاقير الطبية في الأغذية والألبان وفصل وتقدير الأحماض الأمينية والبروتينات والأحماض النووية والأدوية والمبيدات الحشرية والمضادات الحيوية والمنشطات وتقدير الأفلاتوكسينات وهي من أخطر أنواع السموم في الأغذية والأعلاف والمواد الغذائية المستوردة وقياس تركيز المعادن الثقيلة في المياه والمخلفات السائلة والأغذية والأعلاف وخامات البترول والزيوت ومراقبة الجودة في مصانع الألبان لتحليل اللبن إلى ما يصل إلى ستة معايير وفحص الغش في غضون دقائق وتحديد الكربون والهيدروجين والنيتروجين والكبريت والأكسجين في مختلف الأدوية والبتروكيماويات والطاقة والبيئة والزراعة والأغذية والأعلاف وتحليل الهرمونات وقياس الإستجابات المناعية.

والكشف عن الفيروسات بصفة عامة والبصمة الوراثية والمشاركة في أبحاث الهندسة الوراثية والكشف عن العزلات البكتيرية، وبالإضافة للأهداف البحثية للمركز فيمكن للمجتمع المدنى الإستفادة منه وبخاصة المؤسسات التالية:

الهيئة القومية لسلامة الغذاء ميناء دمياط وزارات الصحة و الزراعه والتموين و البيئة والشركات العاملة في قطاع الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية ومنتجات الألبان.