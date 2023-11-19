سمير فرج: اختطاف الحوثيين لسفينة البحر الأحمر يؤثر في الملاحة العالمية

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 09:15 م

عقب اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، على حادث اختطاف سفينة من البحر الأحمر من قبل الحوثيين، ونفي إسرائيل بأن تكون السفينة تابعة لها، مبينا أن الحادث سيكون له تأثير كبير على الملاحة العالمية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن إيران لها 4 أذرع في المنطقة، هم حزب الله في لبنان وحزب الله في سوريا وحزب الله في العراق، والحوثيين في اليمن، لافتا إلى أن إيران وجهت الحوثيين بضرب منابع البترول.

وشدد على أن الحادث عدوان على طريق ملاحة عالمية وسيكون لها تأثير كبير على العالم أجمع، كما أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية.

ولفت إلى أن جيبوتي تضم 6 قواعد عسكرية لعدة دول أورووبية وأمريكية، لافتا إلى أن مصر لديها قوة بحرية قادرة على حمايتها بحرا والسادس في القوات البحرية على العالم.

وأشار اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، إلى أن الحل العسكري سيكون الأخير إذا فشل الحل الدبلوماسي بشان السفينة المختطفة.

وأوضح أنه إذا لم يتم الإفراج عن السفينة المختطفة سيكون هناك حل عسكري خلال 48 ساعة، مبينا أن العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثيين تخفف الضغط على حماس في غزة.