الدوري الممتاز.. كريم بامبو يقود هجوم البنك الأهلي أمام الزمالك

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، بعد قليل، وذلك ضمن مباريات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



وجاء التشكيل البنك على النحو التالى:

حراسة المرمى

حسن شاهين

خط الدفاع

محمد عبد الغنى، ايمن اشرف، احمد ربيع، يعقوبو

خط الوسط

سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، ياو انور

خط الهجوم

كريم بامبو، أسامة فيصل

وجاء قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، محمد بسيونى، أحمد مدبولى، جريندو، ابراهيم حسن، أحمد النادرى، الجزار.