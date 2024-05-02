«اتصلت به ليصلح المياه».. سباك بحدائق القبة قتل السيدة “ديدي” بزهرية ورد وسرق هاتفها

واقعة مأساوية دارت أحداثها بشارع الخليج بمنطقة حدائق القبة، ففي أحد العقارات كانت تقطن سيدة تدعى «ديدي» في العقد الثامن من عمرها وتقيم بمفردها، ولاحظت في الفترة الأخيرة تسرب المياه من مواسير الشقة فبحثت عن سباك واتصلت به ليقوم بإصلاح المياه لها، وبالفعل حضر السباك في يوم الواقعة إلي شقة السيدة وقام بإصلاح «الحنفية» إلا أن نهايتها كانت على يد ذلك المتهم الذي استغل تواجدها بمفردها وهشم رأسها وقتلها.



عاشت وماتت وحيدة



خلال تحقيقات النيابة العامة في الجريمة والاستماع إلى أقوال شهود العيان والجيران أوضحوا أن المجني عليها «ديدي» كانت تعيش بمفردها، ولا أحد يأتي لزيارتها إطلاقا، وكانت تقضي متطلبات منزلها من خلال معاشها التي تتقاضاه شهريا، وأكد الجيران أن السيدة كنا نعتاد أن نراها يوميا في الصباح، فقد كانت تخرج مرة واحدة في أول اليوم لشراء الإفطار وباقي متطلبات يومها، ولكن في الآونة الأخيرة لاحظوا أن السيدة لم تظهر منذ فترة كبيرة ولا يوجد لها أي أثر، فقرروا كسر الباب ليجدوها جثة متحللة.



كشف لغز الجريمة



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليها قامت بالاتصال بالمتهم وطلبت منه الحضور إلى شقتها السكنية لإصلاح بعض الأشياء في سباكة الشقة، وذلك لسابق معرفة الضحية بالقاتل وقيامه بالعمل داخل شقتها أكثر من مرة سابقة، وبالفعل توجه الجاني إلى مسكن السيدة المسنة بالمنطقة وبمجرد أن قام بالدلوف إلى شقة القتيلة وجدها بمفردها اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها دون أن تشعر.



هشم رأسها بفاظة



وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بالفعل بالبحث عن أي مبالغ مالية أو مشغولات ذهبية داخل غرفة المجني عليها أثناء جلوسها في شرفة منزلها، وبمجرد أن شعرت به توجهت المسنة الضحية إلى غرفة نومها للتأكد من الأمر فوجدت المتهم أثناء بحثه أي أشياء يسرقها، حاولت الاستغاثة بالأهالي فانهال المتهم عليها بالضرب المبرح على رأسها مستخدما فاظة الورد التي كانت في الغرفة، حتى سقطت القتيلة على الأرض غارقة في دمائها وفارقت الحياة، ثم استولى القاتل على هاتفها المحمول فقط وفرا هاربا.



اعترافات المتهم



وأمام النيابة العامة كشف المتهم "سباك- مسجل خطر"، عن أنه مقيم في منطقة المرج، وتوجه لعمل صيانة في شقة سيدة عجوز مقيمة بحدائق القبة، ولاحظ أنها تقيم بمفردها فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها.

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه ضرب المجني عليها على رأسها ب "زهرية" لتسقط غارقة في دمائها وتلفظ أنفاسها الأخيرة، وفر هاربا بعد سرقة هاتفها المحمول.



بلاغ الواقعة



وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من العثور على سيدة متوفاة داخل مسكنها بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لإحدى السيدات "مسنة" وبها جروح متفرقة وتبين بعثرة محتويات الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سباك "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته هاتف محمول وأقر بأنه توجه للشقة محل سكن المجني عليها بدعوى صيانة السباكة، وتعدى عليها باستخدام "مزهرية" على رأسها حتى سقطت أرضا ، وأن الهاتف المضبوط بحوزته خاص بالمتوفاة قام بسرقته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.