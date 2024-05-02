ads
الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

وفاة طفل رضيع اصطدمت رأسه بحائط اسانسير في الطالبية

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان طفل رضيع يبلغ من العمر عامين، بعدما لقى مصرعه، داخل مصعد عقار بمنطقة الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء استقلال والدته -التي كانت تحمله على كتفيها- اصطدم رأس طفلها بالخطأ في حائط الأسانسير، ما أصابه بنزيف في المخ، وتوفى على إثر الإصابة التي لحقت به، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.


وكانت البداية ببلاغ من مستشفى الهرم لقسم شرطة الطالبية، يفيد بوصول طفل رضيع جثة هامدة بصحبة والديه، وبالكشف عليه تبين وجود نزيف بالمخ والبطن والصدر ولا يوجد نبض.

وبسؤال والد الطفل، أكد أنه يعمل حارس أحد العقارات وأن والدة الطفل حملته على كتفيها وصعدت إلى أحد الطوابق لتوصيل بعض الأغراض للسكان، وأثناء صعودهما اصطدمت رأسه بالحائط مما أدى إلى فقدانه للوعي، فحملوه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة فور وصوله المستشفى.

اسانسير الطالبية وفاة طفل رضيع