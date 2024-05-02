وفاة طفل رضيع اصطدمت رأسه بحائط اسانسير في الطالبية

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان طفل رضيع يبلغ من العمر عامين، بعدما لقى مصرعه، داخل مصعد عقار بمنطقة الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء استقلال والدته -التي كانت تحمله على كتفيها- اصطدم رأس طفلها بالخطأ في حائط الأسانسير، ما أصابه بنزيف في المخ، وتوفى على إثر الإصابة التي لحقت به، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.



وكانت البداية ببلاغ من مستشفى الهرم لقسم شرطة الطالبية، يفيد بوصول طفل رضيع جثة هامدة بصحبة والديه، وبالكشف عليه تبين وجود نزيف بالمخ والبطن والصدر ولا يوجد نبض.

وبسؤال والد الطفل، أكد أنه يعمل حارس أحد العقارات وأن والدة الطفل حملته على كتفيها وصعدت إلى أحد الطوابق لتوصيل بعض الأغراض للسكان، وأثناء صعودهما اصطدمت رأسه بالحائط مما أدى إلى فقدانه للوعي، فحملوه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة فور وصوله المستشفى.