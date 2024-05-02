بعد انطلاقه في دور العرض.. صناع فيلم "السرب" يهدونه إلى شهداء مصر

انطلق فيلم السرب، في دور العرض السينمائى رسميا، امس الأربعاء، 1 مايو 2024، وحقق ردود أفعال إيجابية، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وأهدى القائمون على فيلم السرب للنجم أحمد السقا الفيلم إلى شهداء مصر، حيث جرى التنويه في بداية تتر العمل بهذا، حيث يؤرخ لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.