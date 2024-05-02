تموين الإسكندرية تضبط سجائر مجهولة المصدر

قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و اشراف أحمد على رئيس الرقابة بالأشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات تموينية على الأسواق و التى أسفرت عن تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر.

كما جرى التحفظ علي عدد ١٢٣ علبة سجائر متنوعة، عدد ٤٢٠ فلتر سجائر مجهول المصدر، وتحرير محضر حيازة وعرض للبيع سجائر مجهوله المصدر وجرى التحفظ علي عدد ٥٠ علبة سجائر، تحرير محضرين عدم اعلان عن الاسعار لمخابز افرنجية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، و تعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على الأسواق، كما أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق.