بسبب 3 محطات مترو.. غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر 30 يومًا

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن بدء الإغلاق الكلى والجزئى بالاتجاهين لشارع يوسف عباس بمدينة نصر شرق القاهرة، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات بالشارع.

وأوضحت إدارة المرور أنه يجرى تنفيذ الأعمال اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2 /5 /2024 لمدة 30 يوماً من الساعة 12:05 صباحاً "ليلاً ونهاراً".

وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :-

▪ أولاً: محطة الإستاد:

➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.

مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع إبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة.

القادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع إبن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

▪ ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات:

➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين.

مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من مناطق شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى" فيساراً شارع المهندسين العسكرين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

▪ ثالثاً: محطة جامعة الأزهر:



➢ إستكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الإتجاهين.

على أن يجرى تنفيذ بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً إتجاه شارع الطيران فيميناً إتجاه شارع على أمين.

القادم من شارع على أمين إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران وإستكمال خط السير.

القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين يسلك يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً شارع الطيران.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.