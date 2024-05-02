عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أصبح عبئا على إسرائيل.. الإسرائيليون يطالبون نتنياهو وحكومته بالاستقالة".

وأوضح التقرير:""لقد بات عبئا على إسرائيل".. هكذا أصبح الإسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نتيجة عجز زعيم الحكومة المتطرفة عن تحقيق أهداف العدوان على قطاع غزة وكذلك فشله في الإفراج عن المحتجزين في القطاع المحاصر.

وأوضح أن أحدث استطلاعات الرأي الإسرائيلية، كشفت أن أكثر من نصف الإسرائيليين يطابون نتنياهو بالاستقالة والرحيل عن الحكم بسبب الفشل الذي مُنيت به إسرائيل في غزة، كما طالب 48% من الإسرائيليين وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان بالاستقالة أيضا، نتيجة الهزائم التي مُني بها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار إلى أن السياسة المتهورة لنتنياهو في غزة واهتمامه بالمكاسب الشخصية على حسب الإفراج عن المحتجزين دفعت الإسرائيليين إلى الخروج في مظاهرات يومية تطالب بإقالة ما يصفونه بـ"العبء الإسرائيلي"، كما يدعون أيضا إلى إجراء انتخابات مبكرة وإنقاذ إسرائيل من هزائمها.

