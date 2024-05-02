ضبط 88 بطاقة تموينية للحصول على الدعم في أحد مخابز شرق الإسكندرية

شنت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة وأحمد حسن وأحمد يوسف مفتشى الرقابة بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين شرق الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملة تموينية مركزية فجرية على المخابز البلدية و التى أسفرت عن تحرير محضر تجميع بطاقات تموينية بأحد المخابز وجرى التحفظ علي عدد 88 بطاقة تموينية مدعمة داخل احد المخابز.

كما جرى تحرير عدد 3 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضربن انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير عدد 4 محاضر عدم نظافة المخبز وادوات العجين، تحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات خارج المخبز، تحرير محضربن عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وتحرير محضرين ضرب وهمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية.

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على المخابز البلدية.