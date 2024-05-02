في أول أيام عرضه.. "السرب" يحقق 1.6 مليون جنيه بالسينمات

حقق فيلم "السرب" بطولة الفنان أحمد السقا في أول أيام عرضه أمس الأربعاء، إجمالي إيرادات بلغت حوالي مليون و603 ألف جنيهًا، ليتصدر إيرادات شباك التذاكر.

ويسرد فيلم السرب أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة الماضية، وبدأت أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة الليبية"، حيث يناقش دور الجهات الأمنية المصرية ضد التنظيمات الإرهاب، والضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري في ليبيا ضد تنظيم داعش.

"السرب" بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم أحمد السقا، شريف منير، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، دياب، أحمد حاتم، كريم فهمي، اسر ياسين، محمد ممدوح، إسلام جمال، تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.