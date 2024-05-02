وزير الرياضة يستقبل هنا جودة بطلة تنس الطاولة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بلاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة هنا جودة اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي .

وقال وزير الرياضة خلال حديثه مع هنا جودة: “هدفنا التعاون مع الأسرة من أجل بناء شخصية البطل ونقف خلفك وندعمك في جميع الأوقات ، ان مستقبلك الرياضي سيكون مشرقا لكي خاصة وأنتي ما زلتي صغيرة وأمامك الكثير لتحقيقه علي المستوي الرياضي” .



من جانبها أكدت هنا جوده أنها تبذل أقصى ما بوسعها في التدريب خاصة في ظل الدعم الكبير واللامحدود من وزارة الرياضة من اجل تحقيق افضل النتائج للمنتخب المصري لتنس الطاولة .