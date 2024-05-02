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الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الرياضة يستقبل هنا جودة بطلة تنس الطاولة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  اليوم بلاعبة المنتخب المصري  لتنس الطاولة هنا جودة اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي .
وقال وزير الرياضة خلال حديثه مع هنا جودة:  “هدفنا التعاون مع الأسرة  من أجل بناء شخصية البطل ونقف خلفك وندعمك في جميع الأوقات ، ان مستقبلك الرياضي سيكون مشرقا  لكي خاصة وأنتي ما زلتي صغيرة وأمامك الكثير لتحقيقه علي المستوي الرياضي” .
 

من جانبها أكدت هنا جوده أنها تبذل أقصى ما بوسعها في التدريب خاصة في ظل الدعم الكبير واللامحدود من وزارة الرياضة من اجل تحقيق افضل النتائج للمنتخب المصري لتنس الطاولة .

وزير الرياضة هنا جودة تنس الطاولة أبطال المنتخب احمد محمدي