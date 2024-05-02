عبد الرحمن البشاري: الحكومة رصدت 750 مليار جنيه لإقامة مشاريع تنموية لسيناء

قال الصحفي عبد الرحمن البشاري، إن الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات الجمهورية، ووصلت أيادي التعمير والتنمية لكافة المحافظات الحدودية بما في ذلك أطراف مصر المختلفة، التي وصلت اليه المشروعات التنموية لخلق فرص العمل للمصريين في كل أنحاء البلاد، وركزت الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية.



وأكد عبد الرحمن البشاري، خلال لقاءه بقناة القاهرة بالتلفزيون المصري، أن لسيناء اهتمام خاصة لدى الدولة المصرية، حيث رصدت 750 مليار جنيه لتنمية سيناء خلال السنوات الماضية، وتنوعت هذه المشاريع التنموية ما بين زيادة الرقعة الزراعية، عن طريق مشروع القومى لتنمية سيناء وتوصيل مياه النيل لسيناء عبر ترعة السلام استصلاح 400 ألف فدان من ضمنهم 275 ألف فدان داخل شمال سيناء، موضحاً أن عدد المشروعات التنموية في شمال سيناء بلغت 152 مشروعًا.



وأضاف البشاري، أن توزيع الاستثمارات بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 22/2023 بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 32%، و الاسكان 2,3 مليار جنيه بنسبة 29%، التنمية المحلية 1,1 مليار جنيه بنسبة 14%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 1,1 مليار جنيه بنسبة 14%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 225,4 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 675 مليون جنيه بنسبة 8%، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء كان لها نصيب من المشروعات التنموية حيث تم توزيع الاستثمارات المستهدفة بالمحافظة بخطة عام 22/2023

استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 27%، والتي تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 1,8 مليار جنيه، إلى جانب توجيه 60 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 70 مشروعًا"، و الإسكان بقيمة 2 مليار جنيه بنسبة 22%

"الاسكان تبلغ عدد المشروعات التنموية 44 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 1,3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي"، ويخص التعليم العالي والبحث العلمي 1,9 مليار جنيه بنسبة 20% و الصحة 593,8 مليون جنيه بنسبة 7%، "تنفيذ 18 مشروعا في قطاع الصحة منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي بتكلفة 150 مليون جنيه.