هتلر يحظر كافة النقابات العمالية بألمانيا.. أبرز أحداث 2 مايو

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثاني من مايو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1813 - القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت تهزم القوات الروسية والبروسية.

1876 - إنشاء صندوق الدين بمصر وذلك بعد عجز الخديوي إسماعيل عن سداد أقساط ديون بلاده المستحقة للبنوك الأوروبية.

1933 - الزعيم النازي أدولف هتلر يقرر حظر كافة النقابات العمالية في ألمانيا باعتبارها بؤر للشيوعيين وذلك بعد شهور قليلة من وصوله إلى الحكم عبر الانتخابات.

1945 - القوات السوفيتية تعلن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية.

1951 - تأميم النفط في إيران.

1986 - انتخاب سنيان حساني رئيسًا ليوغوسلافيا، وكان بذلك أول رئيس مسلم لها.

2011 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن أن بلاده قتلت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية عسكرية قرب إسلام آباد.

2013 - انهيار الجسر المعلق الشهير في مدينة دير الزور السورية بعد تعرضه لقصف مدفعي من قبل الجيش النظامي السوري.

2023 - وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان في سجون الاحتلال، بعد إضراب عن الطعام دام لمدة 87 يومًا احتجاجًا على اعتقاله إداريًا.