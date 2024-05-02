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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

“بسبب الصرف الصحي”.. غلق شارع 79 عند تقاطعه مع شارعي 9 و10 بالمعادى

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن الغلق الكلى لشارع 79 بالوصلة من تقاطعه مع شارع 10 وحتى تقاطعه مع شارع 9 ، مع تحويل حركة المرور يساراً شارع 10 ، فيميناً شارع وهيب دوس، تجاه ميدان المحطة وصولاً لشارع 9 مرة أخرى.

 وذلك تزامناً مع تنفيذ الإصلاحات الخاصة بخط الصرف الصحى بشارع 79 عند تقاطعه مع شارع 9 بالمعادى، وذلك إعتباراً من الساعة الـ12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3/5/2024 ولمدة 8 أيام.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الصرف الصحى بالمعادي شارع 9 شارع 10 شارع 79 الغلق الكلى لشارع 79 بالوصلة