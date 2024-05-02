تعرف على غيابات الزمالك أمام البنك الأهلى

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الغيابات قبل لقاء البنك الاهلي والمقرر لها في السابعة مساء اليوم

باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك كلا من محمد صبحي، محمود حمدي الونش، محمد علاء، روقا، اوباما، سيد عبدالله نيمار، سيف الجزيري،موتيابا، سيف جعفر.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من: حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد. خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح. خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.