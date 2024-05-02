بعد نجاح فيلم "شقو".. كندة علوش توجه رسالة لزوجها عمرو يوسف

دعمت الفنانة كندة علوش، زوجها الفنان عمرو يوسف، وذلك بعد نجاح فيلمه "شقو"، وحقق إيرادات كبيره في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية.

ونشرت كندة علوش عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، صورة مكتوبًا عليها إيرادات الفيلم الجديد "شِقو" لزوجها الفنان عمرو يوسف، معلقة عليها: ""ما شاء الله".

وفى نفس السياق يواصل فيلم «شقو» بطولة الفنان عمرو يوسف، تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي منذ بداية عرضه في وقفة عيد الفطر المبارك.

وتدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معًا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017، وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن إكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا، يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.