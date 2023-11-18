رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وزير التعليم لمناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية

استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق اليوم السبت، د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والوفد المرافق لسيادته.

جاءت الزيارة على هامش حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمناقشة رسالة دكتوراه حول : تصميم برنامج قائم على التفاعل بين إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة لتنمية مهارات برمجة قواعد البيانات وإنتاج تطبيقات البلوك تشين لدى طلاب تكنولوجيا التعليم.

حضر مراسم استقبال وزير التربية والتعليم كل من د. عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،د. جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، د. إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،د. هلال عفيفي أمين عام الجامعه وعميد كلية التجاره ، ،أ.محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، م.محمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربيه والتعليم ، د.أحمد الرفاعي عميد كلية التربية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، د.سعيد محمود مرسي أستاذ ورئيس قسم أصول التربية جامعة الزقازيق ومدير مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار الأسبق.

كما حضر الاستقبال د.عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة - رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربيه النوعيه ومدير مركز التعليم عن بعد بالجامعة ، د. محمد الشوادفي عميد كلية التجارة الأسبق جامعة الزقازيق ، د.نبيل مصطفي مدير مركز المعلومات ،والسادة وكلاء كلية التربية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس .

وخلال اللقاء رحب د.خالد الدرندلى بوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا أن الجامعة تقدم الدعم والإهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محلياً وإقليميًا ودوليًا، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية فى المجتمع.

من جانبه أعرب د.رضا حجازى عن بالغ سعادته بتواجده فى جامعة الزقازيق، مشيراً إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق وما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن الرسالة التي تم مناقشتها للباحث رامى أحمد سامى السيد أحمد متولى فوده ، حيث تضم لجنة الإشراف د.أحمد محمد سالم أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم - وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ، ود.مجدى إبراهيم إسماعيل أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم السابق بكلية التربية.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم د.رضا السيد محمد حجازي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ( مناقشاً ورئيساً )، و د.زينب حسن خليفة أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة عين شمس - مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ( مناقشاً ).