ads
الجمعة 17 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فاتن أبو طالب قائما بأعمال عميد كلية طب الأسنان جامعة طنطا

دكتورة فاتن ابو طالب
دكتورة فاتن ابو طالب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا قرارًا بتكليف الدكتورة فاتن أحمد صديق أبو طالب، الأستاذ بقسم الإستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان للقيام بأعمال عميد كلية طب الأسنان بالجامعة.

وحصلت الدكتوره فاتن أبو طالب، على بكالوريوس (طب وجراحة الفم والاسنان) - (جامعة طنطا) - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - عام 1989، ودرجة ماجستير الاستعاضة الصناعية) - (جامعة طنطا) - عام 1994، ودرجة الدكتوراه فى ذات التخصص من (جامعة طنطا) - عام 1998.

وتدرجت في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1991،‏ معيد فى 1994، ‏مدرس مساعد 1995، مدرس في 1998 ، أستاذ مساعد في 2013، لتحصل على الأستاذية في 2018، وعينت وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب فى عام ٢٠٢١ حتى الان.

جراحة الفم والأسنان جامعة طنطا عميد كلية طب مرتبة الشرف