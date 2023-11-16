أسقف المنيا يلقي اجتماعه الأسبوعي بكنيسة الأنبا أنطونيوس

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا ورئيس دير الأم سارة للراهبات بالمنيا، اليوم الخميس، الاجتماع العام بكنيسة الانبا أنطونيوس في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتناول الفصل الكتابي «خَرَجَ الزَّارِعُ لِيَزْرَعَ زَرْعَهُ. وَفِيمَا هُوَ يَزْرَعُ سَقَطَ بَعْضٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَانْدَاسَ وَأَكَلَتْهُ طُيُورُ السَّمَاءِ. إنجيل لوقا5:8 ويلقي عظته بعنوان لا تكن قاسيا حيث يبدأ الاجتماع بصلاة العشية وباقة من الترانيم.

ومن المقرر ان تبث العظة الاسبوعية علي صفحتي ايبارشية المنيا علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) باسم Aba Fees وكنيسة الانبا أنطونيوس ويشارك في هذا الاجتماع عدد من كهنة الايبارشية وخورس شمامسة كنيسة الانبا أنطونيوس بالمنيا ومجمع المكرسين والمكرسات بالايبارشية وشعب غفير من أبناء الايبارشية.

وجدير بالذكر ان الانبا مكاريوس من أبناء دير السيدة العذراء البراموس وولد في10 يونيو 1958 ثم قصد طريق الرهبنة وفي 5 ديسمبر 1978 ورسم قسا في 30 يونيو 1988 م بأسم القس كيرلس البراموسي دُعي من ضمن أربعة رهبان لتعمير دير الأنبا أنتوني بصحراء كاليفورنيا، إلا أنه اعتذر حينها عن السفر ورُسِمَ قمصًا في 9 إبريل 2001.

وفي عام 2003 عُيِّنَ سكرتيرًا للبابا شنوده الثالث (لمدة أقل من عام) وكان مسئولًا عن بيت الخلوة في دير البراموس وبدءًا من بعد تنصيب البابا تواضروس الثاني في نوفمبر 2012، أصبح أنبا مكاريوس مشرفًا على إصدار مجلة الكرازة، التي تصدرها بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة

في يوم 6 مارس 2021 م.

تم تجليسه على إيبارشية مدينة المنيا وتوابعها بيد البابا تواضروس، مع تجليس ورسامة آباء آخرين (يومَي 6 و7 مارس 2021 م.)، وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأوكل إليه مهمة رئاسة دير الأم سارة للراهبات بالمنيا.